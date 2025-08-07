Рязанцы рассказали, видят ли они разницу между бакалаврами, магистрами и специалистами

Согласно исследованию, 70% работодателей рассматривают бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании. 8% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Рязанцы рассказали, видят ли они разницу между бакалаврами, магистрами и специалистами. Об этом сообщает сервис SuperJob.

