Российская ПВО за сутки уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow

Также средства ПВО за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 БПЛА самолетного типа. Кроме того, в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.