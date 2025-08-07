Российская ПВО за сутки уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow
Российская ПВО за сутки уничтожила восемь крылатых британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщило Минобороны 7 августа в соцсетях.
