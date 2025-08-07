Путин заявил, что ОАЭ может быть местом встречи с Трампом

По словам президента, интерес к встрече проявили обе страны. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — отметил Путин. Он также заявил, что не против встречи с Зеленским, но отметил, что для этого нужны определенные условия. Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе.

Путин заявил, что ОАЭ может быть местом встречи с Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, интерес к встрече проявили обе страны.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — отметил Путин.

Он также заявил, что не против встречи с Зеленским, но отметил, что для этого нужны определенные условия.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе.