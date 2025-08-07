NP: Трамп встретится с Путиным только после его встречи с Зеленским

Трамп встретится с Путиным только в том случае, если президент России также встретится с Зеленским. Об этом пишет РБК со ссылкой на New York Post.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [с Трампом] состоялась. Место пока не определено», — отметили в сообщении.

Ранее российский лидер назвал встречу с президентом Украины возможной, но подчеркнул, что «для этого должны быть созданы определенные условия».