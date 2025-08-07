На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка

Первая вспышка произошла утром 7 августа. Ее уровень — М2.2. Вторую вспышку предпоследнего класса мощности M3.9 зафиксировали в 14:31. Ее продолжительность составила 68 минут. Ранее россиян предупредили о магнитной буре.

