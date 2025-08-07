На руководителя рязанской дирекции дорог подали в суд

Отмечается, что прокуратура подала на организацию в суд из-за некачественной дороги в деревне Сорокино Касимовского округа. Ранее из-за этой дороги руководителю дирекции дорог вносили представление, но нарушения не устранили.