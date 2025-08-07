Июль 2025 года вошел в тройку самых теплых месяцев в мире с начала наблюдений

В июле этого года средняя мировая температура воздуха составила 16,68 градуса, что на 0,45 градуса выше значения за 1991-2020 годы, и на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900 годы). Самый теплый июль, зарегистрированный на данный момент, фиксировали в 2023 году. Тогда средняя температура воздуха составила 16,95 градуса. За ним следует июль 2024 года с показателем 16,91 градуса.

Июль 2025 года вошел в тройку самых теплых месяцев в мире с начала наблюдений. Об этом 7 августа сообщило ТАСС со ссылкой на европейскую Службу по изменению климата «Коперник».

В июле этого года, как указано в публикации, средняя мировая температура воздуха составила 16,68 градуса, что на 0,45 градуса выше значения за 1991-2020 годы, и на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900 годы).

Самый теплый июль, зарегистрированный на данный момент, фиксировали в 2023 году. Тогда средняя температура воздуха составила 16,95 градуса. За ним следует июль 2024 года с показателем 16,91 градуса.