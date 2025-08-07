ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

В четверг, 7 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Такие мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.