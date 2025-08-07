Договоры, оформленные под влиянием мошенников, могут признать недействительными

Договор, заключенный под воздействием мошеннических схем, может быть признан недействительным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена Комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александра Машарова. Для признания такого договора недействительным необходимо наличие постановления о возбуждении уголовного дела, а также заключения психолого-психиатрической экспертизы.

