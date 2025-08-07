Депутаты Рязоблдумы проконтролировали ход ремонта социально значимых объектов

Депутаты Рязоблдумы проконтролировали ход ремонта социально значимых объектов. Об этом сообщает сайт думы.

Подготовка образовательных учреждений региона к новому учебному году вступила в завершающую стадию. Депутаты Рязоблдумы контролируют выполнение всех запланированных работ.

Елена Синица участвовала в приемке школ в Канищеве и Недостоеве. Парламентарий отметила высокую готовность школ № 70 и № 56. Еще в двух — № 35 и № 58 — ремонт продолжается. Эти объекты остаются на контроле.

Роман Иголкин побывал в центрах детского творчества «Стрекоза» и «Южный» в Рязани, а также посетил школы № 22, № 37 и № 64.

«Осмотрели классы, столовые, спортивные и актовые залы, прилегающие территории. Остались довольны результатами. Можно с полной уверенностью сказать, что данные учреждения готовы к приему детей», — отметил парламентарий.

Дмитрий Репников проконтролировал обновление детских садов № 75 и № 10.

«Корпус на улице Шевченко порадовал свежей отделкой помещений после ремонта. Всё сделано качественно и удобно! Во втором корпусе на улице 2-я Линия отличная игровая площадка с детскими аттракционами, качественные музыкальные классы и отличные групповые помещения. Везде чистота и порядок. В результате контроля детского сада № 10 были выявлены некоторые недостатки, касающиеся состояния территории. Для их устранения было принято решение провести своевременные работы по опиловке старых ветвей и сухостоя деревьев. Мы планируем систематически контролировать состояние зелёных насаждений и осуществлять подобные профилактические мероприятия также в других образовательных учреждениях нашего района», — рассказал депутат.

Ремонт спортивных площадок в микрорайоне Недостоево проинспектировал Александр Жукаев. В ходе осмотра внимание было сконцентрировано на качестве уже выполненных работ, перспективах завершения контрактов в установленные сроки, а также соответствия исполнения проектной документации.

В числе других социальных объектов, где ведется реконструкция — детская библиотека в поселке Милославское. Ход работ проверил Николай Игнатов.

«В рамках национального проекта „Семья“ здесь уже почти все сделано, осталось только завершить работы во входной группе и котельной. Кроме того, осмотрел строительство уличной сцены. На данный момент уже возведены опорные металлические конструкции, сделан фундамент и площадка основания сцены, начали монтаж перекрытия и ферм кровли», — сказал депутат.

Александр Ачалов ознакомился с ходом капитального ремонта здания на улице Крупской в Рязани, в котором будет расположен центр диспансеризации. В настоящее время ведется ремонт входных зон, внутренняя отделка помещений, благоустройство территории, а также монтаж инженерных сетей и систем охраны.

Михаил Агапкин проконтролировал работы по замене асфальтового покрытия на 6-ом Авиационном проезде в поселке Дягилево. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 августа 2025 года.

Владимир Материкин проверил, как осуществляется ремонт автомобильной дороги Тамбов — Шацк (участок 128+848 — 156+643) в Шацком районе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Объект остается непростым, требует особого внимания. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле», — подчеркнул парламентарий.