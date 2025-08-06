Забитые грязью ливневки на улице Вокзальной очистили

«6 августа сотрудники ДБГ проводят уборку тротуара на улице Вокзальной. Что касается ливневок, их привели в рабочее состояние», — заверили в мэрии. Утверждение подтверждается фотографиями, где работник очищает ливневки от грязи. 5 августа рязанка пожаловалась на состояние ливневок после дождя — те, судя по кадрам, были «запечатаны» грязью.