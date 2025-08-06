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В Рыбновском районе благоустроили территорию у мемориала Славы
В поселке Глебково Рыбновского района завершили благоустройство территории у мемориала Славы, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ИД «Пресса». Проект стал частью программы поддержки местных и муниципальных инициатив. Жители выбрали его для благоустройства в связи с юбилейным годом Победы в 2025 году. В ходе работ полностью заменили тротуарную плитку и расширили дорожку, ведущую к мемориалу. Общая сумма контракта составила 220 тысяч рублей.

В поселке Глебково Рыбновского района завершили благоустройство территории у мемориала Славы, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Этот проект стал частью программы поддержки местных и муниципальных инициатив и стал вторым в этом году для Глебковского сельского поселения.

Мемориал был открыт в 2018 году, и жители выбрали его для благоустройства в связи с юбилейным годом Победы в 2025 году. В ходе работ полностью заменили тротуарную плитку и расширили дорожку, ведущую к мемориалу.

Общая сумма контракта составила 220 тысяч рублей.

Глава поселения Ольга Нуштаева отметила, что в следующем году планируется продолжить участие в программе поддержки местных инициатив для дальнейшего благоустройства территории у мемориала.

Фото: ИД «Пресса»