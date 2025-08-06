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В Рязанской области пройдут рейды по поиску автомобилей с подложными номерами
В среду, 6 августа, в Рязанской области пройдут рейды. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях. Сотрудники полиции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с подложными номерами. Также во время рейдов будут искать автомобили без регистрации.

В среду, 6 августа, в Рязанской области пройдут рейды. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

Сотрудники полиции проведут в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с подложными номерами. Также во время рейдов будут искать автомобили без регистрации.