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В Рязанской области от укуса клещей пострадали больше тысячи человек
В Рязанской области от укуса клещей пострадали больше тысячи человек. Об этом на телеканале ГТРК «Ока» сообщила специалист Роспотребнадзора Татьяна Ерошина. Осенью популяция клещей в регионе возрастет. Это связано с более комфортными для насекомых условиями погоды и дождями. Ерошина отметила, что с начала 2025 года в больницы обратились 1377 человек, которые пострадали от укуса клещей. Она подчеркнула, что ведомство настаивает на удалении насекомых в медучреждениях, а не самостоятельно дома.

В Рязанской области от укуса клещей пострадали больше тысячи человек. Об этом на телеканале ГТРК «Ока» сообщила специалист Роспотребнадзора Татьяна Ерошина.

Осенью популяция клещей в регионе возрастет. Это связано с более комфортными для насекомых условиями погоды и дождями.

Ерошина отметила, что с начала 2025 года в больницы обратились 1377 человек, которые пострадали от укуса клещей. Она подчеркнула, что ведомство настаивает на удалении насекомых в медучреждениях, а не самостоятельно дома.