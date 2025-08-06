В Рязанской области нашли проблемы с безопасностью пищевых продуктов

Россельхознадзор по области провел проверки и обнаружил много нарушений при декларировании пищевой продукции. Об этом сообщили на сайте ведомства. В результате в Рязанской области признали недействительными 128 деклараций на мясные, рыбные и молочные продукты. У некоторых производителей не оказалось необходимых лабораторных исследований, подтверждающих безопасность их продукции. Также были найдены несоответствия между заявленным товаром и обязательными требованиями. Всех организации обязали исправить ошибки.

Россельхознадзор по области провел проверки и обнаружил много нарушений при декларировании пищевой продукции. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В результате в Рязанской области признали недействительными 128 деклараций на мясные, рыбные и молочные продукты.

У некоторых производителей не оказалось необходимых лабораторных исследований, подтверждающих безопасность их продукции. Также были найдены несоответствия между заявленным товаром и обязательными требованиями. Всех организации обязали исправить ошибки.