В Рязанской области легковушка опрокинулась в кювет, пострадали два человека

Авария произошла утром 5 августа на 472-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. 20-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась. Пострадали пассажиры автомобиля в возрасте 19-ти и 23-х лет. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области легковушка опрокинулась в кювет, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 5 августа на 472-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. 20-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась.

Пострадали пассажиры автомобиля в возрасте 19-ти и 23-х лет. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.