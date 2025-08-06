В Рязани временно ограничат парковку на улице Право-Лыбедской

В связи с проведением работ по благоустройству в центре города автомобилистов просят освободить от парковки участок дороги по улице Право-Лыбедской. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. Запрет на стоянку будет действовать с 00:00 до 18:00 8 августа на участке от пересечения с ул. Горького до дома 55.

В связи с проведением работ по благоустройству в центре города автомобилистов просят освободить от парковки участок дороги по улице Право-Лыбедской. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

Запрет на стоянку будет действовать с 00:00 до 18:00 8 августа на участке от пересечения с ул. Горького до дома 55.