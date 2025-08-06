В Рязани из-за аварии отключили свет на семи улицах

Электроэнергии нет по следующим улицам: Октябрьская; Магистральная; Бронная. Аварию обещают устранить в течение четырех часов. Также света нет по адресам: улица 1-я Красная; улица 2-я Красная; улица Гаражная; улица Путевая. Ремонт проведут до полного восстановления ресурса. Отмечается, что на некоторых улицах света нет уже второй день.