В России снова пройдет перепись воробьев

Перепись воробьев проведут в России с 9 по 17 августа. Отмечается, что их численность важно знать исследователям, чтобы принимать эффективные меры по защите птиц. Перепись проводят в два этапа — зимний и летний. Помочь посчитать воробьев приглашают всех желающих. Для этого нужно будет фотографировать птиц в парках, скверах, во дворах и других местах их обитания. Фото можно загружать на сайт. Напомним, во время зимней переписи в Рязанской области насчитали более 11 тысяч воробьев.

В России снова пройдет перепись воробьев. Об этом сообщает сайт акции.

Перепись воробьев проведут в России с 9 по 17 августа. Отмечается, что их численность важно знать исследователям, чтобы принимать эффективные меры по защите птиц.

Перепись проводят в два этапа — зимний и летний. Помочь посчитать воробьев приглашают всех желающих. Для этого нужно будет фотографировать птиц в парках, скверах, во дворах и других местах их обитания. Фото можно загружать на сайт.

Напомним, во время зимней переписи в Рязанской области насчитали более 11 тысяч воробьев.

Фото сгенерировано нейросетью «Шедеврум»