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В Госдуме высказались о возможности соглашения с США после визита Уиткоффа
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допускает заключение сделки между Россией и США. Это заявление сделано на фоне визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Встреча может прояснить перспективы сотрудничества, включая сотрудничество в Арктике. Администрация Трампа рассматривает возможность не вводить санкции против России после истечения ультиматума. Однако Чепа подчеркивает необходимость четкого определения условий прекращения боевых действий на Украине для предотвращения новых жертв и осложнений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил возможность заключения сделки между Россией и США. Об этом сообщает «Лента. ру».

Его комментарии прозвучали на фоне визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, который может стать ключевым моментом в отношениях двух стран.

Чепа отметил, что встреча с Уиткоффом может прояснить перспективы сотрудничества, особенно в вопросах, представляющих взаимный интерес, таких как Арктика. Он также упомянул информацию из «The New York Post» о том, что администрация Трампа рассматривает вариант не введения санкций после истечения ультиматума для России, что указывает на стремление к достижению соглашения.

Тем не менее, депутат подчеркнул, что внезапное прекращение боевых действий на Украине не является решением конфликта. Он считает необходимым четко определить условия перемирия, чтобы избежать дальнейших жертв и осложнений в будущем.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости