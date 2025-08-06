В четверг в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

В четверг, 7 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +23, +28°С.