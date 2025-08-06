Стала известна причина пожара в рязанской многоэтажке

Напомним, пожар произошел в ночь на 5 августа в многоквартирном доме на Касимовском шоссе. Возгорание тушили 15 человек, 5 единиц техники. Повреждена квартира на площади 2 квадратных метра. Во время пожара пострадал мужчина 1982 года рождения. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.