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Рязанка хотела сделать ребенку подарок и украла оставленный у магазина беговел
32-летний житель поселка рассказал о пропаже беговела. Он зашел с семьей в супермаркет и оставил детское транспортное средство у входа. Полицейские задержали подозреваемую. По предварительной информации ведомства, 22-летняя жительница деревни Ибредь с родственниками приехала в поселок Шилово за покупками. Женщина увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка. Забрав чужое транспортное средство, злоумышленница поехала домой, но ее задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина в рабочем поселке Шилово. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

32-летний житель поселка рассказал о пропаже беговела. Он зашел с семьей в супермаркет и оставил детское транспортное средство у входа.

Полицейские задержали подозреваемую. По предварительной информации ведомства, 22-летняя жительница деревни Ибредь с родственниками приехала в поселок Шилово за покупками.

Женщина увидела у входа в супермаркет оставленный без присмотра новый беговел и подумала, что это будет хорошим подарком для ее ребенка. Забрав чужое транспортное средство, злоумышленница поехала домой, но ее задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.