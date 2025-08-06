Рязанцы сообщили о ДТП с участием троллейбуса
По словам очевидцев, авария случилась на Театральной площади. Отмечается, что столкнулись троллейбус и легковушка. «Выбирайте пути объезда, начинает образовываться пробка», — отметили рязанцы. Официальная информация уточняется.
Рязанцы сообщили о ДТП с участием троллейбуса. Пост об этом размещен 6 августа в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».
По словам очевидцев, авария случилась на Театральной площади. Отмечается, что столкнулись троллейбус и легковушка.
«Выбирайте пути объезда, начинает образовываться пробка», — отметили рязанцы.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань»