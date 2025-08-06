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Россиянам назвали профессии, для которых теперь нужны навыки работы с ИИ
ИИ еще не готов полностью заменить людей на рабочих местах, но некоторые функции уже передаются ему. В последнее время в компаниях появилась новая должность — директор по искусственному интеллекту. Спрос на таких специалистов вырос в 2-3 раза. Эти директора занимаются разработкой и внедрением ИИ-ассистентов, управлением данными и взаимодействием с другими подразделениями. Их зарплата может достигать от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Число вакансий, требующих навыков работы с ИИ, за год увеличилось в 2,3 раза. Особенно востребованы специалисты из таких областей, как дизайн и маркетинг.

Искусственный интеллект еще не готов полностью заменить людей на рабочих местах, но некоторые функции уже передаются ему. Об этом сообщает НСН со ссылкой на Наталью Голованову, главу исследовательского центра SuperJob.

В последнее время в компаниях появилась новая должность — директор по искусственному интеллекту. Спрос на таких специалистов вырос в 2-3 раза. Эти директора занимаются разработкой и внедрением ИИ-ассистентов, управлением данными и взаимодействием с другими подразделениями. Их зарплата может достигать от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Однако Голованова считает, что заявления о массовом спросе на таких специалистов — это скорее «хайп».

Она отметила, что на самом деле вакансий не так много, и общество пока не готово полностью доверять ИИ. Например, многие магазины все еще не используют онлайн-кассы. Тем не менее, число вакансий, требующих навыков работы с ИИ, за год увеличилось в 2,3 раза. Особенно востребованы специалисты из таких областей, как дизайн и маркетинг.