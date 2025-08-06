Путин назвал главную цель России

По словам российского лидера, главная цель в России — повышение уровня и качества жизни людей в стране. Путин также отметил, что в строительном секторе на данный момент заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты. «Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин во время открытия инфраструктурных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции назвал главную цель для России. Его слова передало в среду, 6 августа, РИА Новости.

По словам российского лидера, главная цель в России — повышение уровня и качества жизни людей в стране.

Путин также отметил, что в строительном секторе на данный момент заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.

«Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — заявил глава государства.