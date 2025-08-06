Проверка выявила нарушения в применении пестицидов у рязанского ИП

Россельхознадзор по области выявил нарушения во время внеплановой проверки рязанского ИП Сергея Чикаева. Об этом сообщили на сайте ведомства. У предпринимателя не обнаружили записей о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов, опасных для человека и пчел. Также не нашлось и данных о применении средств защиты растений за 2024 год. По итогам проверки мужчине выписали штраф в размере 2 000 рублей, а также обязали устранить нарушения.

Россельхознадзор по области выявил нарушения во время внеплановой проверки рязанского ИП Сергея Чикаева. Об этом сообщили на сайте ведомства.

У предпринимателя не обнаружили записей о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов, опасных для человека и пчел. Также не нашлось и данных о применении средств защиты растений за 2024 год.

По итогам проверки мужчине выписали штраф в размере 2 000 рублей, а также обязали устранить нарушения.

Фото: Россельхознадзор