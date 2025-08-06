Объявлен тендер на продолжение благоустройства бульвара Пушкина в Рязани

Согласно документам, на улице Пушкина появятся 26 торшерных опор, 34 светодиодных светильника, восемь торшерных кронштейнов и 26 закладных деталей. Кроме того, в сквере обустроят тротуары, проведут озеленение и установят бюст Александра Пушкина. Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации. Работы проведут до 30 декабря 2025 года.

Объявлен тендер на продолжение благоустройства бульвара Пушкина в Рязани. Начальная стоимость работ на сайте госзакупок была 16,4 миллиона, после нахождения подрядчика стоимость работ снизилась до 14,5 миллиона рублей.

Согласно документам, на улице Пушкина появятся 26 торшерных опор, 34 светодиодных светильника, восемь торшерных кронштейнов и 26 закладных деталей. Кроме того, в сквере обустроят тротуары, проведут озеленение и установят бюст Александра Пушкина.

Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации. Работы проведут до 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что два первых этапа благоустройства состоялись благодаря областной программе поддержки местных инициатив. В 2025 году был запланирован третий этап развития бульвара.