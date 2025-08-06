Многоквартирный дом в центре Рязани признали аварийным

Соответствующее постановление администрации опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Согласно постановлению, было решено, что многоквартирный дом № 1 на улице Фурманова теперь считается аварийным и подлежит сносу. Управлению капитального строительства администрации предстоит организовать снос здания.