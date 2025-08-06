Коммунальщики получили предупреждения за перебои с водой в рязанских поселках

Отмечается, что перебои с водой были в поселке Горячий ключ Ермишинского района и на улице Маяковского в Сараях. Руководителю МКП «ЖКХ Ермишинское» и директору МКП «ПассажирСервис» региональная госжилинспекция вынесла предупреждение.

Коммунальщики получили предупреждения за перебои с водой в рязанских поселках. Об этом сообщила пресс-служба комплекса ЖКХ и энергетики Рязанской области в своих соцсетях 6 августа.

Отмечается, что перебои с водой были в поселке Горячий ключ Ермишинского района и на улице Маяковского в Сараях.

Руководителю МКП «ЖКХ Ермишинское» и директору МКП «ПассажирСервис» региональная госжилинспекция вынесла предупреждение.