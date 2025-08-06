Карин Кнайсль заявила, что Зеленского могут заменить до конца лета

Она подчеркнула, что нельзя сказать, кто именно займет его место, а все украинские чиновники, принимавшие участие во встрече, «в большой степени подверглись влиянию различных западных деятелей». «Сейчас для многих украинских чиновников сложилась очень-очень сложная ситуация», — отметила Кнайсль.

Карин Кнайсль заявила, что Зеленского могут заменить до конца лета. Слова экс-министра иностранных дел Австрии цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что нельзя сказать, кто именно займет его место, а все украинские чиновники, принимавшие участие во встрече, «в большой степени подверглись влиянию различных западных деятелей».

«Сейчас для многих украинских чиновников сложилась очень-очень сложная ситуация», — отметила Кнайсль.

Ранее стал известен кандидат, которого США хотели бы видеть президентом Украины.