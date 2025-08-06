«Капитал» разыграет призы среди посетителей фестиваля «Небо России» в Рязанской области

В Рязанской области стартовал фестиваль «Небо России». Компания «Капитал» проведет для посетителей фестиваля конкурсную программу. Компания также представит яркий фирменный аэростат, который, по словам организаторов, станет одним из самых заметных на фестивале. Среди призов для рязанцев подготовили: фирменные бутылки и зонты — шопперы, кружки, блокноты, ежедневники, картхолдеры — купоны на скидку — и крупные сюрпризы. Подробности розыгрыша компания пока не раскрывает. «Мы покажем то, чего никто не ожидает. Это удивит даже самых искушенных», — отметили в компании. erid: 2Vtzqvb3SyF

