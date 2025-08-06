Инвалид из Рязани выиграл суд и получил средства за лекарства

Прокуратура Октябрьского района помогла 34-летнему инвалиду первой группы получить необходимые лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина страдал от онкологического заболевания и не мог получить жизненно важный препарат. Ранее он покупал лекарство за свои деньги, потратив более 102 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал выплатить ему эти деньги, а также присудил 25 тысяч рублей за моральный вред. Теперь мужчину должны обеспечить необходимыми лекарствами.

Прокуратура Октябрьского района помогла 34-летнему инвалиду первой группы получить необходимые лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина страдал от онкологического заболевания и не мог получить жизненно важный препарат. Ранее он покупал лекарство за свои деньги, потратив более 102 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал выплатить ему эти деньги, а также присудил 25 тысяч рублей за моральный вред. Теперь мужчину должны обеспечить необходимыми лекарствами.