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Инвалид из Рязани выиграл суд и получил средства за лекарства
Прокуратура Октябрьского района помогла 34-летнему инвалиду первой группы получить необходимые лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина страдал от онкологического заболевания и не мог получить жизненно важный препарат. Ранее он покупал лекарство за свои деньги, потратив более 102 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал выплатить ему эти деньги, а также присудил 25 тысяч рублей за моральный вред. Теперь мужчину должны обеспечить необходимыми лекарствами.

Прокуратура Октябрьского района помогла 34-летнему инвалиду первой группы получить необходимые лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина страдал от онкологического заболевания и не мог получить жизненно важный препарат. Ранее он покупал лекарство за свои деньги, потратив более 102 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал выплатить ему эти деньги, а также присудил 25 тысяч рублей за моральный вред. Теперь мужчину должны обеспечить необходимыми лекарствами.