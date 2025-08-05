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Жителя Михайловского района осудили за мошенничество с социальными выплатами
В Михайловском районе завершилось уголовное дело против местного жителя, признанного виновным в мошенничестве с социальными выплатами. Прокуратура поддержала обвинение по статье 159.2 УК РФ. Подсудимый, получая выплаты по закону о защите граждан, подвергшихся радиации, не уведомил органы о смене места жительства и продолжал получать деньги незаконно, присвоив около 10 тысяч рублей до октября 2024 года. Ущерб был полностью возмещен, и суд назначил мошеннику штраф в 5 тысяч рублей.

В Михайловском районе завершилось уголовное дело в отношении местного жителя, признанного виновным в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Районное ведомство поддержало государственное обвинение по статье 159.2 УК РФ, касающейся хищения денежных средств, связанных с пособиями и компенсациями.

Установили, что подсудимый, являясь получателем выплат на основании Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с 1 октября 2023 года сменил место жительства, но не уведомил об этом соответствующие органы. В результате он продолжал получать выплаты, на которые не имел права, незаконно присвоив около 10 тысяч рублей в период до октября 2024 года.

В настоящее время ущерб, причиненный преступлением, был возмещен в полном объеме. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мошеннику штраф в размере 5 тысяч рублей.