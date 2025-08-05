В Спасске-Рязанском решили проблему с освещением

После приема прокурора Рязанской области Александра Шумского прокуратура защитила права жителей Спасска-Рязанского. Местная жительница сообщила о проблеме отсутствия уличного освещения на улице Строителей, что создавало риски для безопасности. Прокуратура провела проверку и потребовала от главы администрации принять меры для улучшения ситуации. В итоге на улице установили новое освещение, которое уже работает.

После личного приема первого заместителя прокурора Рязанской области Александра Шумского права жителей города Спасск-Рязанский защитила прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства всоцсетях.

Местная жительница обратилась с проблемой отсутствия уличного освещения на улице Строителей, расположенной вблизи детского сада «Солнышко». Она подчеркнула, что темнота затрудняет передвижение по улице и создает потенциальные риски для безопасности.

Прокуратура района провел проверку. В результате главе администрации муниципального образования было внесено представление, в котором указаны необходимые меры для улучшения ситуации.

В итоге, возле дома 9 на улице Строителей установили новое освещение, которое уже введено в эксплуатацию.

Фото: Прокуратура Рязанской области