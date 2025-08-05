Росгосстрах: 44% страховых случаев по программе «Буренка» пришлось на Чувашию

С января по июль этого года Росгосстрах выплатил своим клиентам, живущим в сельской местности, более 12 млн рублей по страховым случаям с сельскохозяйственными животными с их личных подворий. Самое большое возмещение за одно животное — по 80 тыс. рублей — получили владельцы коров из Чувашии: животные погибли из-за механической асфиксии и из-за травматического ретикулоперикардита, поранив желудок металлическими предметами, случайно заглотив их вместе с едой. Самую крупную сумму — 420 тыс. рублей за шесть коров — получил фермер из Курганской области. Во время дождя произошло короткое замыкание в электропроводке на личном подворье, разрядом тока убило 17 коров, но только шесть из них были застрахованы.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлии Серовой, регионы-лидеры по страховым выплатам за сельхозживотных с личных подворий остались те же, что и в прошлом году. Так, 44% заявлений поступили от владельцев крупного рогатого скота из Чувашии. На втором месте (26% обращений) — Татарстан, на третьем (7%) — Башкортостан. Причем, если в прошлом году в Башкортостане 11% страховых случаев с коровами произошли из-за нападения медведей, то в этом году еще таких случаев не зарегистрировано — возможно, наученные горьким опытом, владельцы «буренок» стали тщательнее следить за ними, изменив им место выпаса.

Также по страховым случаям с животными с личного подворья обращались жители из республики Марий Эл, Пермского края, Ульяновской и Нижегородской областей, других регионов.

Сельскохозяйственные животные были застрахованы по программе «Буренка. Моя ферма» — помимо крупного рогатого скота, по ней также можно застраховать лошадей и коз. В покрытие этого популярного для сельских жителей продукта входят в том числе и услуги телеветеринарии. Дополнительно владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц.

Как рассказала Юлия Серова, в этом году все заявления были поданы в компанию по страховым случаям с крупным рогатым скотом — коровами и быками. Основные причины обращений — 70% случаев — травматизм животных, переломы и порезы передних и задних конечностей, травмы позвоночника, большеберцовой кости и в результате — вынужденный убой. Также причиной страховых случаев были неинфекционные болезни внутренних органов. Чаще всего гибель животных происходила из-за тимпании рубца — коровы погибают через несколько часов после появления клинических признаков болезни, если им вовремя не оказать лечебную помощь. Было зафиксировано несколько случаев удушения веревками, которыми коров привязывали на время выпаса. Еще одна опасность — удары молний, а также разряды электрического тока, например, во время обрыва линий электропередач. А в Ивановской и Кировской областях причиной гибели животных стал пожар.

«Программа „Буренка. Моя ферма“ предусматривает страхование от различных рисков, включая травмы, заболевания, вынужденный убой, хищение скота и нападения диких зверей, — поясняет Юлия Серова. — Хорошая корова обходится дорого, а страховой полис позволяет минимизировать возможные убытки владельцев. Оформить страховку можно не только непосредственно в отделениях Росгосстраха, но и через агентов компании».

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону.