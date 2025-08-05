Район Солотча временно останется без воды 5 августа

Рязанцы останутся без холодной воды 5 августа. Об этом сообщил МП «Водоканал города Рязани». В связи с ремонтными работами с 09.00 до 14.00 ХВС не будет по следующим адресам: район Солотча, дом 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2.