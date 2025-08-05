На трассе М5 возле Рязани фура сбила человека

Возле Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань». По словам очевидцев, авария случилась на трассе М5, вблизи поворота на Рыбное. Уточняется, что фура сбила пешехода. Движение в этом районе временно организовано по встречной полосе.