На Московском шоссе в Рязани оборвало троллейбусные провода

Инцидент произошел во вторник, 5 августа. Троллейбусные провода оборвало под мостом возле Рязани-2. По словам водителей, движение на участке затруднено.

На Московском шоссе в Рязани оборвало троллейбусные провода. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествие».

Инцидент произошел во вторник, 5 августа. Троллейбусные провода оборвало под мостом возле Рязани-2.

По словам водителей, движение на участке затруднено.

В мэрии РЗН. инфо сообщили, что специалисты приступили к ремонту. Он займет около часа.