На Касимовском шоссе горел многоквартирный дом

Ночью 5 августа на Касимовском шоссе произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России по Рязанской области. По информации ведомства, горел многоквартирный дом. Сообщение поступило в 00:52. Уточняется, что огнем была повреждена комната. Пострадавшего, мужчину 1982 года рождения, госпитализировали. На месте выезжали 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.