Минтранс предупредил рязанцев об особом режиме во время фестиваля «Небо России»

В Рязанской области пройдет фестиваль воздухоплавания «Небо России», который пройдет с 8 по 10 августа. В связи с проведением мероприятия вводится особый режим движения маломерных судов на реке Ока в районе населённых пунктов Фатьяновка и Троица. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Рязанской области. Судоводителей просят учитывать рекомендованный график движения, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля и зрителей. Рекомендуемые временные интервалы для прохода судов следующие: с 09:00 до 09:20, с 12:00 до 12:20 и с 18:10 до 18:30.