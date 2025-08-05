82% рязанских студентов очной формы уверены, что должны совмещать учебу и работу

82% студентов дневных отделений вузов Рязани считают, что должны совмещать учебу с работой, согласно исследованию SuperJob. 42% опрошенных считают, что можно работать в любой сфере, 40% - что важно трудиться в профильной области. Среди родителей студентов 33% поддерживают работу по специальности, 26% - в любой сфере. У выпускников мнения разделились: 26% призывают работать только по специальности, 25% - на любой работе. 31% выпускников считают, что студенты не должны работать и должны сосредоточиться на учебе, аналогичное мнение у 28% родителей. Однако только 7% студентов придерживаются этой точки зрения.

82% студентов дневных отделений вузов в Рязани уверены, что должны совмещать учебу с работой. Об этом свидетельствуют исследования SuperJob.

Среди опрошенных 42% считают, что можно работать в любой сфере, тогда как 40% придерживаются мнения, что важно трудиться именно в профильной области.

Среди родителей студентов и абитуриентов 2025 года наблюдается более выраженная поддержка идеи работы по специальности: 33% считают это важным, в то время как 26% допускают возможность трудоустройства в любой сфере. Среди горожан, завершивших обучение на дневных отделениях, мнения разделились почти поровну: 26% призывают работать только по специальности, а 25% — на любой работе.

Интересно, что 31% выпускников дневных отделений уверены, что студенты не должны работать и должны сосредоточиться исключительно на учебе. Аналогичное мнение разделяют 28% родителей студентов и абитуриентов 2025 года, однако лишь 7% самих студентов придерживаются этой точки зрения.

Фото: Шедеврум