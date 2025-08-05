82% рязанских студентов очной формы уверены, что должны совмещать учебу и работу

82% студентов дневных отделений вузов в Рязани уверены, что должны совмещать учебу с работой. Об этом свидетельствуют исследования SuperJob.
Среди опрошенных 42% считают, что можно работать в любой сфере, тогда как 40% придерживаются мнения, что важно трудиться именно в профильной области.
Среди родителей студентов и абитуриентов 2025 года наблюдается более выраженная поддержка идеи работы по специальности: 33% считают это важным, в то время как 26% допускают возможность трудоустройства в любой сфере. Среди горожан, завершивших обучение на дневных отделениях, мнения разделились почти поровну: 26% призывают работать только по специальности, а 25% — на любой работе.
Интересно, что 31% выпускников дневных отделений уверены, что студенты не должны работать и должны сосредоточиться исключительно на учебе. Аналогичное мнение разделяют 28% родителей студентов и абитуриентов 2025 года, однако лишь 7% самих студентов придерживаются этой точки зрения.
Фото: Шедеврум