44-летнего рязанца осудили за убийство знакомого

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина задушил своего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на 1 год. Убийцу также обязали выплатить потерпевшей стороне 1 114 500 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.