За неделю в Рязанской области потушили 40 пожаров
За прошедшую неделю на территории региона ликвидировано 22 техногенных пожара и 18 загораний травы и мусора. Огнем уничтожено и повреждено 21 строение, 1 автомобиль. Пострадали 3 человека.
За неделю в Рязанской области потушили 40 пожаров. Об этом сообщает региональное МЧС.
За прошедшую неделю на территории региона ликвидировано 22 техногенных пожара и 18 загораний травы и мусора.
Огнем уничтожено и повреждено 21 строение, 1 автомобиль.
Пострадали 3 человека.