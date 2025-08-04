За неделю в Рязанской области потушили 40 пожаров

За прошедшую неделю на территории региона ликвидировано 22 техногенных пожара и 18 загораний травы и мусора. Огнем уничтожено и повреждено 21 строение, 1 автомобиль. Пострадали 3 человека.