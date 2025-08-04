В Сбере в Рязанской области можно оформить карту жителя

С 4 августа в Сбере можно оформить «Единую цифровую карту жителя Рязанской области» (ЕЦК). Карта жителя — это обычная банковская карта, выпускаемая на базе платежной системы «Мир», которой можно расплатиться за товары или услуги. При этом с её помощью в регионе можно получить дополнительные социальные льготы.
Держателям ЕЦК в Рязанской области будут доступны льготный проезд в общественном транспорте, скидки и кешбэк при покупках в региональных магазинах, аптеках и иных торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, различные привилегии можно будет получать от федеральных партнеров в рамках программы лояльности «Привет!» российской платежной системы «Мир». По региональной программе лояльности «Забота» предоставляются скидки в региональных сетях. Помимо этого, карта может использоваться как электронный пропуск или читательский билет. А ее оформление и обслуживание — бесплатно.
Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:
«Мы создаем современные цифровые решения, ориентированные на потребности людей. „Карта жителя“ — это не просто финансовый инструмент, а настоящий помощник в повседневной жизни, который делает получение услуг более удобным и экономит время. Сбер уже участвует в 24 таких региональных проектах, что позволило более 2 млн россиян привязать „Карту жителя“ к действующей СберКарте. Теперь такая возможность появится и у жителей Рязанской области».
Павел Малков, губернатор Рязанской области:
«Единая цифровая карта делает использование государственных сервисов более удобным. Этот современный инструмент позволяет собрать у себя доступные льготы и сервисы, сделать более комфортными для жителей ежедневные операции в общественном транспорте, магазинах, при получении социальных выплат. Всё это аккумулировано в одной „Карте жителя“. Регион активно участвует в развитии этого социально значимого проекта вместе со Сбером».
Елена Захарова, генеральный директор ООО «Ресурсы партнеров Рязань» — оператора Единой цифровой карты жителя Рязанской области:
«Подключение Сбербанка к проекту „Единая цифровая карта жителя Рязанской области“ расширило возможности по привлечению новой аудитории держателей карты. Мы очень рады, что проект и жители региона получили такого партнера. Надеемся, что сотрудничество принесет много пользы Рязанской области и её жителям».
Получить карту жителя может любой человек, зарегистрированный на территории региона. Для этого можно выпустить «Единую цифровую карту жителя Рязанской области» на базе платежной системы «Мир» в специальном дизайне или подключить уже действующую СберКарту через приложение СберБанкОнлайн. Для получения карты жителя можно воспользоваться помощью сотрудников Сбербанка.
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