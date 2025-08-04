В рязанском селе горел гараж

3 августа в 03:28 поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Павловка Спасского района. В тушении участвовали пять человек, две единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.