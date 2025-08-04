В Рязанской области сгорели два автомобиля
Информация о пожаре в селе Яблонево Кораблинского округа поступила 3 августа в 11:10. Загорелся автомобиль. Его тушили четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Легковушка вспыхнула в Михайлове. Информация в МЧС поступила 3 августа в 4:35. В тушении участвовали пять человек, две единицы техники. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорели два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Яблонево Кораблинского округа поступила 3 августа в 11:10. Загорелся автомобиль. Его тушили четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Легковушка вспыхнула в Михайлове. Информация в МЧС поступила 3 августа в 4:35. В тушении участвовали пять человек, две единицы техники. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Пострадавших нет.