В Рязанской области сгорели два автомобиля

Информация о пожаре в селе Яблонево Кораблинского округа поступила 3 августа в 11:10. Загорелся автомобиль. Его тушили четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Легковушка вспыхнула в Михайлове. Информация в МЧС поступила 3 августа в 4:35. В тушении участвовали пять человек, две единицы техники. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.

В Рязанской области сгорели два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре в селе Яблонево Кораблинского округа поступила 3 августа в 11:10. Загорелся автомобиль. Его тушили четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Легковушка вспыхнула в Михайлове. Информация в МЧС поступила 3 августа в 4:35. В тушении участвовали пять человек, две единицы техники. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Пострадавших нет.