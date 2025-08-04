В Рязани прошли массовые задержания

10 человек задержали за мелкое хулиганство, 6 — за распитие спиртного в общественном месте. Также в отдел доставили гражданина, объявленного в федеральный розыск. Кроме того, в Рязани во время рейдов пресекли 18 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Еще 14 таких правонарушений установили в Рязанском, Касимовском, Рыбновском, Захаровском, Скопинском и Спасском районах области установили. Помимо этого, полицейские обеспечивали охрану общественного порядка на массовых мероприятиях, в том числе на праздновании Дня ВДВ на стадионе «Спартак», а также на фестивале «Атмосфера» в селе Ижевское Спасского района. Нарушений не допущено.

В прошедшие пятницу и субботу, 1 и 2 августа, сотрудники полиции провели в Рязани рейды, после которых доставили в отделы более 130 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

10 человек задержали за мелкое хулиганство, 6 — за распитие спиртного в общественном месте. Также в отдел доставили гражданина, объявленного в федеральный розыск.

Кроме того, в Рязани во время рейдов пресекли 18 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Еще 14 таких правонарушений установили в Рязанском, Касимовском, Рыбновском, Захаровском, Скопинском и Спасском районах области установили.

Помимо этого, полицейские обеспечивали охрану общественного порядка на массовых мероприятиях, в том числе на праздновании Дня ВДВ на стадионе «Спартак», а также на фестивале «Атмосфера» в селе Ижевское Спасского района. Нарушений не допущено.