В Михайлове задержали мужчину за неуплату алиментов

В Михайлове полицейские задержали 53-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов на содержание двоих детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанской полиции».
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 157 УК РФ, после того как он не выполнил свои обязательства по алиментам.
После завершения расследования дело было направлено в суд, однако обвиняемый скрылся от правосудия, что и привело к его объявлению в федеральный розыск. Как выяснили оперативники, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и ранее уже имел проблемы с законом — он был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями службы исполнения наказания провели ряд мероприятий, которые помогли установить местонахождение разыскиваемого. Он был найден у знакомых и вскоре задержан. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции и будет передан инициаторам розыска.