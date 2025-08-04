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В Михайлове задержали мужчину за неуплату алиментов
В Михайлове полицейские задержали 53-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов на двоих детей. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 157 УК РФ, когда он не выполнил обязательства по алиментам. После направления дела в суд мужчина скрылся, что повлекло его объявление в розыск. Оперативники выяснили, что он злоупотреблял алкоголем и ранее имел проблемы с законом. Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину у знакомых и вскоре задержали. Он доставлен в отдел полиции для передачи инициаторам розыска.

В Михайлове полицейские задержали 53-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов на содержание двоих детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанской полиции».

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 157 УК РФ, после того как он не выполнил свои обязательства по алиментам.

После завершения расследования дело было направлено в суд, однако обвиняемый скрылся от правосудия, что и привело к его объявлению в федеральный розыск. Как выяснили оперативники, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и ранее уже имел проблемы с законом — он был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями службы исполнения наказания провели ряд мероприятий, которые помогли установить местонахождение разыскиваемого. Он был найден у знакомых и вскоре задержан. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции и будет передан инициаторам розыска.