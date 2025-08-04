В Госдуме предложили защитить учителей от увольнений за личные посты в соцсетях

Анна Скрозникова, член комитета Госдумы по просвещению, направила письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для оценки контента учителей в социальных сетях. Она призвала ввести мораторий на увольнение педагогов за личные публикации без предварительной экспертизы. Скрозникова предложила подготовить материалы с правовыми и этическими нормами для оценки поведения педагогов в цифровом пространстве и совместно с министерством труда разработать правовую позицию по вмешательству работодателя в частную активность педагогов.

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для оценки контента учителей в социальных сетях. В письме, которое стало доступно ТАСС, депутат также призвала ввести временный мораторий на увольнение педагогов за личные публикации без предварительной экспертизы.

Скрозникова предложила министерству просвещения подготовить методические материалы для региональных органов управления образованием и школ, которые бы содержали правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве. Кроме того, она отметила необходимость совместной работы с министерством труда и соцзащиты для разработки правовой позиции, которая бы закрепила критерии допустимого вмешательства работодателя в частную цифровую активность педагогов.

В своем обращении депутат подчеркнула, что к ней поступают многочисленные жалобы от учителей, обеспокоенных участившимися случаями увольнений и дисциплинарной ответственности за их личные публикации в социальных сетях. Скрозникова отметила, что часто причиной увольнения становятся жалобы третьих лиц на посты педагогов, размещенные вне профессиональной деятельности и рабочего времени, которые не содержат противоправного контента.